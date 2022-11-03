الخليل: رصاصة أطلقها قناص فلسطيني لا زالت عالقة في رأس المستوطنة

ذكرت وسائل إعلام عبرية أن مستوطِنة إسرائيلية أصيبت بجروح خطيرة خطيرة في رأسها، مساء اليوم الخميس، في مستوطنة “كريات أربع” شرق مدينة الخليل (جنوب الضفة الغربية).

وأكدت كان العبرية، أن الرصاصة لا تزال عالقة في رأس المستوطنة تمار نيرا التي أصيبت برصاص قناص فلسطيني من الخليل ، و الأطباء يحاولون استخراجها".

من جانبه؛ قال موقع واللا العبري، إن فريقاً من “نجمة داود الحمراء” وصل إلى مكان الحادث، وقام بنقل المستوطنة إلى مستشفى هداسا عين كارم في القدس، وهي فاقدة الوعي.

وأفادت المستشفى، بأن حالة المستوطِنة “خطيرة جدا”.

يشار إلى أن مستوطنة “كريات أربع” شهدت عملية فدائية نفذها الشهيد محمد الجعبري، السبت الماضي، أدت إلى مقتل مستوطن، وإصابة ستة آخرين، من بينهم المتطرف “عوفر أوحنا”.