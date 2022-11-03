"الجهاد الإسلامي" تنعي الشهيدين سلامة وخلوف الذين استشهدا خلال اقتحام الاحتلال لجنين

نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء اليوم الخميس، الشهيدين فاروق سلامة ومحمد خلوف الذين استشهدا خلال اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين.

وقالت الحركة في بيان لها: "تزف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري سرايا القدس إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيدها القائد في كتيبة جنين المطارد فاروق جميل سلامة (29عاما)، والشهيد محمد سامر خلوف، اللذين ارتقيا خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين ظهر اليوم الخميس.

وأضافت الحركة :"إنًّ عملية الاغتيال الجبانة لن تكسر إرادة وعنفوان مجاهدينا في كتيبة جنين بل ستشكل دافعاً للاستمرار في خط الدفاع الأول عن أرضنا وشعبنا، والثأر لدماء الشهداء، ولن يهدأ لنا بال أو يستقر قرار إلا بزوال الاحتلال".

وإليكم نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان نعي الشهيدين سلامة وخلوف من جنين

صادر عن حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

تزف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين وذراعها العسكري سرايا القدس إلى جماهير شعبنا وأمتنا شهيدها القائد في كتيبة جنين المطارد فاروق جميل سلامة (29عاما)، والشهيد محمد سامر خلوف، اللذين ارتقيا خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين ظهر اليوم الخميس.

إننا في حركة الجهاد الإسلامي، إذ نزف شهيدنا القائد فاروق سلامة الذي التحق بإخوانه الشهداء الذين أحيوا فريضة الجهاد وفجروا ثورة الاشتباك، لنؤكد أن دمه الطاهر سيفتح أبواب الجحيم على قادة الاحتلال المجرم.

تقدم شهيدنا البطل العريس فاروق وهو يتجهز لزفافه غداً، ليكون عرسه اليوم مزينا بدمائه الطاهرة، ومعطرا بآيات التضحية والعطاء، لتستمر فينا أعراس الشهادة على طريق الجهاد وتحرير البلاد.

إنًّ عملية الاغتيال الجبانة لن تكسر إرادة وعنفوان مجاهدينا في كتيبة جنين بل ستشكل دافعاً للاستمرار في خط الدفاع الأول عن أرضنا وشعبنا، والثأر لدماء الشهداء، ولن يهدأ لنا بال أو يستقر قرار إلا بزوال الاحتلال.

نتقدم بالتعزية والمباركة من عوائل الشهداء آل سلامة وآل خلوف الكرام ومن أهلنا في مخيم جنين وبلدة برقين ومقاومينا الشجعان، ونعاهد شهيدنا وكل الشهداء على استمرار نهجهم والوفاء لدمهم الطاهر حتى تحرير الأرض وتطهير المقدسات من دنس الغاصبين.

حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين – الضفة الغربية

الخميس 9 ربيع الاَخر 1444هـ - 3 نوفمبر 2022م