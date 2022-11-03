منذ 14 عاما.. بنك إنجلترا يرفع أسعار الفائدة لأعلى مستوى

قرر بنك إنجلترا رفع سعر الفائدة بأكبر وتيرة منذ 33 عاماً، لتسجل أعلى مستوى منذ 14 عاما.

كما حذر من توقعات السوق بشأن الزيادات المستقبلية التي قد تؤدي لركود لمدة عامين.

وقررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس (0.75%) إلى 3%، وهو أعلى مستوى في 14 عاماً.

وترجح توقعات السوق وصول ذروة أسعار الفائدة لمستوى 5.25% العام المقبل، مما يؤدي إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% ودفع التضخم في النهاية إلى الصفر.

وترجح النظرة المستقبلية التي تستند إلى بقاء المعدلات عند مستواها الحالي البالغ 3%، حدوث ركود أقصر وأقل عمقاً، كما ترشح هبوط التضخم ​​قرب الهدف في غضون عامين.

وقالت لجنة السياسة النقدية في محضر الاجتماع إن حجم زيادة نوفمبر/تشرين الثاني "سيقلل من مخاطر التشديد الموسع والمكلف في وقت لاحق".

ويرى بنك إنجلترا أن المزيد من زيادات أسعار الفائدة قد تكون مطلوبة، وربما "بقوة" إذا بدت ضغوط التضخم مستمرة، كانت التوقعات بمثابة تحذير واضح من أن ترجيحات السوق للفائدة كانت مبالغ فيها.

ومن المتوقع بحسب بنك إنجلترا وصول التضخم إلى ذروته عند 10.9% خلال الأشهر المقبلة، على أن ينخفض ​​إلى الصفر بحلول عام 2025.