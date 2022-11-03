صحيفة عبرية: "بن غفير" سيكون وريث نتنياهو الحقيقي

ذكرت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، أن خليفة نتنياهو سيكون ايتمار بن غفير لأنه شريكه في الحكم من الآن.

وقالت صحيفة هآرتس العبرية :"انه في مرحلة معينة سيهبط نتنياهو عن منصة القيادة، لكن وريثه الحقيقي لن يكون عضواً من الليكود، بل بن غفير. من الآن هو الشريك الكبير في الحكم".

وأضافت الصحيفة العبرية :"نتائج عينة الانتخابات 2022 أكدت الاستطلاعات الأخيرة، التي وعدت القائمة "الصهيونية الدينية" بـ 14 – 15 مقعداً، ولكنها نتائج كشفت أمراً مدهشاً".

وتابعت :"فالنتيجة التي جلبها بن غفير لكتلة نتنياهو لم تأت على حساب أحزاب الكتلة الأخرى، فالليكود و"شاس" و"يهدوت هتوراة" حافظت على قوتها مثلما في الكنيست السابقة، للوهلة الأولى، بدا الارتفاع الكبير في نسبة التصويت مقارنة مع الانتخابات السابقة مسجلاً على اسمه".

وأردفت الصحيفة :"فبن غفير نجم سياسي من نوع بنيامين نتنياهو وآريه درعي، وهو مثلهما نجح في تغيير المشهد السياسي في إسرائيل عندما وعد ناخبيه بـ "اثنين بسعر بطاقة واحدة. وعدهم بحكومة نتنياهو وبحكومة يمينية مطلقة". ستعيش إسرائيل الآن في واقع سياسي واجتماعي مختلف، يختلف عما سبقه، وهذا الواقع لن يتغير في المستقبل القريب.

وأوضحت أن نتنياهو أعطى الشرعية لتصويت واسع لبن غفير، رغم أنه لم يحلم وبالتأكيد لم يرغب في رؤيته يتحول إلى رئيس الحزب الثالث من حيث حجمه. بتسلئيل سموتريتش في الواقع يترأس قائمة "الصهيونية الدينية"، لكن لا أحد يشكك في هوية الزعيم الحقيقي.

وبينت الصحيفة أن أغلبية معسكر نتنياهو، تنتمي لبن غفير. وهذا بسبب الحسابات الائتلافية التي لن تمكنه من تشكيل الحكومة بدون أعضاء القوة اليهودية، ولحسابات أخرى أيضاً.