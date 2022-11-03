هالاند يختار أفضل المنتخبات الأفريقية في كأس العالم

كشف النرويجي إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، عن توقعاته بشأن حظوظ المنتخبات الأفريقية المشاركة في كأس العالم 2022.

ويغيب هالاند عن المشاركة في كأس العالم 2022، بعد فشل منتخب النرويج في التأهل إلى مونديال قطر بالتعثر في التصفيات الأوروبية.

وقال هالاند عبر قناة "سوبر سبورت": "أعتقد أن السنغال سيكون أفضل منتخبات أفريقيا، وسيحقق أفضل مسيرة خلال منافسات المونديال".

وبرر المهاجم النرويجي اختياره بقوله: "السنغال منتخب قوي، يضم لاعبين بارزين يتسمون أيضا بالقوة واللياقة البدنية".

ويلعب منتخب السنغال بطل أفريقيا في المجموعة الأولى رفقة قطر وكولومبيا وإكوادور، بينما يخوض منتخب تونس غمار المونديال ضمن المجموعة الرابعة مع فرنسا "حامل اللقب" والدنمارك وأستراليا.

ويقع منتخب المغرب في المجموعة السادسة التي تضم كرواتيا وصيف كأس العالم الأخيرة، وبلجيكا الفائزة بالميدالية البرونزية آنذاك بجانب كندا.

بينما يلعب منتخب الكاميرون في المجموعة السابعة رفقة البرازيل وصربيا وسويسرا، والمنتخب الغاني في الثامنة مع البرتغال وأوروجواي وكوريا الجنوبية.

جدير ذكره أنه يقام مونديال قطر 2022 خلال الفترة من 20 نوفمبر/ تشرين ثان إلى 18 ديسمبر/ كانون أول المقبل بمشاركة 5 منتخبات أفريقية، هي السنغال والمغرب وتونس والكاميرون وغانا.