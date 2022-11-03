عائد قياسي لريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

بات ريال مدريد هو الفريق الإسباني الوحيد المتبقي في منافسات دوري أبطال أوروبا، في ظاهرة نادرة بالبطولة القارية خلال السنوات الأخيرة.

وكان قد تأهل ريال مدريد لدور الـ16 بعد أن تصدر ترتيب المجموعة السادسة برصيد 13 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن ريد بول لايبزيج الألماني (الوصيف).

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقرير لها:" إن ريال مدريد سيحصل على 9.6 مليون يورو، نظير بلوغه الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا كحال باقي المتأهلين".

وحصل ريال مدريد على 15.6 مليون يورو كقيمة ثابتة عن المشاركة في المجموعات بجانب 12.1 مليون يورو وفق النتائج التي حققها في دور المجموعات والمتمثلة في 4 انتصارات وتعادل وخسارة ليصبح الإجمالي 37.3 مليون يورو.

ويمكن لإدارة ريال مدريد برئاسة فلورنتينو بيريز/ الحصول على 10.6 ملايين يورو إضافية حال التأهل لربع النهائي، ثم 12.5 مليون إذا بلغ الفريق المربع الذهبي، و15.5 مليون وقت الوصول للنهائي.

ويُشار إلى أنه في حال تحقيق اللقب، سيتم إضافة 4.5 مليون يورو إلى خزينة ريال مدريد.

وبحساب المبالغ التي سيحصل عليها ريال مدريد من الآن وحتى تتويجه باللقب الـ15، حال حدوث هذا السيناريو، سيكون قد وصل إلى 80.3 مليون يورو بشكل عام.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فخروج الثلاثي الإسباني الآخر، برشلونة وأتلتيكو مدريد وإشبيلية من مرحلة المجموعات، حوّل نصيبها من البث التلفزيوني إلى "الملكي" بشكل منفرد، وتقدر بـ11.2 مليون يورو.

وبما أن ريال مدريد هو الفريق الإسباني الوحيد في ثمن النهائي، يمكنه كذلك الحصول على مبلغ إضافي بقيمة 8.9 مليون يورو، قد تصل لـ11.7 مليون حال بلغ النهائي الحلم.