من هو الشهيد القائد فاروق سلامة الذي اغتالته قوة "إسرائيلية" خاصة في جنين؟

استشهد القيادي في سرايا القدس- كتيبة جنين الذراع العسكري لحركة الجهاد فاروق سلامة، ظهر اليوم الخميس، برصاص قوة "إسرائيلية" خاصة في مخيم جنين.

وأعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، عن استشهاد القائد ''فاروق جميل سلامة'' احد قادة سرايا القدس -كتيبة جنين في عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات الاحتلال الصهيونية مساء اليوم.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي، استشهاد المواطن فاروق سلامة بعد وصله بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى جنين الحكومي، وقد أصيب برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر والرأس، بالإضافة لارتقاء شهيد آخر وتسجيل 4 إصابات طفيفة.

من هو الشهيد القائد فاروق سلامة؟

والشهيد المقاوم فاروق جميل حسن سلامة (28 عاماً)، من مواليد مخيم جنين، وكان ينوي إتمام إجراءات زفافه يوم الجمعة المقبل، لكن الاحتلال اغتاله قبل أن يتم ذلك.

والشهيد القائد فاروق سلامة هو أسير محرر، اعتقله الاحتلال في إبريل من عام 2013 وحكم عليه بالسجن 16 شهراً، وأفرج عنه بعد انتهاء محكوميته في مايو 2014.

وفي الرابع عشر من أكتوبر المنصرم، اعتقلت قوات "إسرائيلية" خاصة شقيقه بهاء سلامة في أعقاب استشهاد الطبيب عبدالله ابو التين، في مخيم جنين.

ويعد فاروق سلامة أحد أبرز قادة كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.