بالفيديو ماذا قالت أم الشهيد القائد فاروق سلامة في وداعه؟

ماذا قالت أم الشهيد القائد فاروق سلامة في وداعه؟

استشهد القيادي في سرايا القدس- كتيبة جنين الذراع العسكري لحركة الجهاد فاروق سلامة، ظهر اليوم الخميس، برصاص قوة "إسرائيلية" خاصة في مخيم جنين.

وأعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، عن استشهاد القائد ''فاروق جميل سلامة'' احد قادة سرايا القدس -كتيبة جنين في عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات الاحتلال الصهيونية مساء اليوم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لوالدة الشهيد القائد فاروق سلامة تجوب أقسام المستشفى بحثًا عن نجلها الشهيد وسط حضور كبير من أبناء عائلتها وأقربائها، تنادي بصوت قوي " وين العريس"، يُمسكها أحد أبنائها ويبكي فتقوم الوالدة بنهره وتقول له: "ما اتعيط".