ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 2 وإصابة 4 آخرين خلال عدوان الاحتلال على مخيم جنين

استشهد مواطنان وأصيب 4 آخرون برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، عصر اليوم الخميس، خلال اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومجاهدي كتيبة جنين، بعد اكتشاف قوة "إسرائيلية" خاصة نفذت عملية اغتيال للقائد في سرايا القدس- كتيبة جنين "فاروق سلامة".

وقالت مصادر محلية:" إن قوة إسرائيلية خاصة اقتحمت مخيم جنين بسيارات مدنية، نفذت عملية اغتيال للقائد سلامة، تم على اثرها اكتشاف القوة والاشتباك معها من قبل مجاهدى سرايا القدس في المخيم".

وبحسب بلاغ عسكري لكتيبة جنين، نعت فيه القائد فاروق سلامة أحد قادة الكتيبة، قالت:" مجاهدونا يمطرون آليات وقوات الاحتلال في شارع الناصرة بصليات كثيفة من الرصاص".

وأضافت:" بعون الله وقوته مجاهدونا يستهدفون تمركز آليات لقوات الاحتلال داخل المخيم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة".

وأكدت في بلاغها العسكري :" بعون الله وقوته مجاهدونا يحققون ضربات مباشرة في قوات وآليات العدو في عدد من المحاور ويستهدفون قوات الاحتلال في محيط أحد المنازل المحاصرة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة".

بدورها، قالت وزارة الصحة في أخر تحديث لحصيلة الشهداء والاصابات في جنين :" إن عدد الشهداء في مخيم جنين ارتفع إلى شهيدان، و ٤ إصابات طفيفة بالرصاص جنود الاحتلال الحي".

وبينت الوزارة هوية الشهيدان وهما " فاروق سلامة ومحمد سامر خلوف".