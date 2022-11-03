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الاحتلال يحاصر منزلاً في مخيم جنين وسط اشتباكات مسلحة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:31 م
03 نوفمبر 2022
الاحتلال يحاصر منزلاً في مخيم جنين وسط اشتباكات مسلحة
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