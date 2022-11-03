الاحتلال يحاصر منزلاً في مخيم جنين وسط اشتباكات مسلحة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 02:31 م
03 نوفمبر 2022
خبر عاجل.jpg
اعلان اسفل صورة الخبر

الاحتلال يحاصر منزلاً في مخيم جنين وسط اشتباكات مسلحة

متعلقات