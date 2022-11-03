الخارجية: قطر تبدأ بتطبيق الإجراءات المرتبطة بتنظيم كأس العالم

قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن السلطات القطرية بدأت بتطبيق الإجراءات المرتبطة بتنظيم دورة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأوضحت سفارة فلسطين لدى دولة قطر في بيان صحفي، أنه ابتداءً من 1/11/2022، لا يسمح بدخول أي زائر لدولة قطر إلا ببطاقة "هيا"، وهي البطاقة التي يتم الحصول عليها إلكترونيا بشراء تذكرة مباريات والتسجيل على منصة "هيا"، وهي بمثابة تأشيرة دخول لدولة قطر، ودخول ملاعب كرة القدم، وتسمح لحاملها باستخدام نظام المترو وباصات النقل العام مجاناً، وتستمر فاعليتها حتى يوم 23/12/2022.

ونوهت إلى أن دوام الدوائر الرسمية القطرية أصبح ابتداءً من يوم 1/11/2022 من الساعة السابعة صباحا حتى 11 صباحا، ويداوم فقط 20% من الموظفين الحكوميين، ويستمر ذلك حتى يوم 18/12/2022.

وأشارت إلى ان الزائر بحاجة أن يكون لديه فحص كورونا PCR صالح لمدة 48 ساعة أو فحص انتيجين سريع صالح لمدة 24 ساعة، وانه لم يعد مطلوبا ابراز شهادة تطعيم، أو استخدام الكمامات إلا داخل المستشفيات والمؤسسات الاستشفائية، أو استخدام تطبيق احتراز على الهاتف الجوال الشخصي، الذي كان إلزامياً لكل من يدخل دولة قطر.

وبينت أن الأشخاص الذين يحملون تأشيرات دخول إلى قطر سابقة ليوم 1/11 أصبحت لاغية، وبخصوص الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر تسمح لهم عادة دخول قطر من دون تأشيرة، يصبح هذا الامتياز لاغياً طوال الفترة من 1/11 وحتى 23/12/2022، ولا بد لهم من الحصول على بطاقة هيا للدخول إلى دولة قطر.

وقال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين أحمد الديك، إن دولة فلسطين رئيسا وحكوما وشعبا تتمنى النجاح والتوفيق لدولة قطر في تنظيم هذه الدورة من كأس العالم.