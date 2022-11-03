بالفيديو كتيبة جنين: مجاهدونا حققوا ضربات مباشرة في قوات وآليات العدو في عدد من المحاور في جنين

أعلنت سرايا القدس_ كتيبة جنين، اليوم الخميس، أن مجاهديها حققوا ضربات مباشرة في قوات وآليات العدو في عدد من المحاور ويستهدفون قوات الاحتلال في محيط أحد المنازل المحاصرة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

كتيبة جنين: "بعون الله وقوته مجاهدونا يحققون ضربات مباشرة في قوات وآليات العدو في عدد من المحاور ويستهدفون قوات الاحتلال في محيط أحد المنازل المحاصرة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة.

وأضافت كتيبة جنين: "مجاهدونا يمطرون آليات وقوات الاحتلال في شارع الناصرة بصليات كثيفة من الرصاص".

وتابعت "مجاهدونا يستهدفون قوات الاحتلال داخل المخيم بصليات كثيفة من الرصاص".

ويُشار إلى أنه كانت قوات خاصة صهيونية اقتحمت مدينة جنين، فيما دارت اشتباكات مسلحة عنيفة مع قوات الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها.