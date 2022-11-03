بالفيديو والصور قوة "إسرائيلية " خاصة تغتال القيادي في سرايا القدس فاروق سلامة في جنين

استشهد القيادي في سرايا القدس- كتيبة جنين الذراع العسكري لحركة الجهاد فاروق سلامة، ظهر اليوم الخميس، برصاص قوة "إسرائيلية" خاصة في مخيم جنين.

وأعلنت سرايا القدس- كتيبة جنين، عن استشهاد القائد ''فاروق جميل سلامة'' احد قادة سرايا القدس -كتيبة جنين في عملية اغتيال جبانة نفذتها قوات الاحتلال الصهيونية مساء اليوم.

بدورها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في تصريح صحفي، استشهاد المواطن فاروق سلامة بعد وصله بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى جنين الحكومي، وقد أصيب برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر والرأس، بالإضافة لتسجيل 3 إصابات طفيفة.

وقالت مصادر صحفية:" إن قوات خاصة إسرائيلية نفذت عملية اغتيال لاحد قادة كتيبة جنين الشهيد فاروق سلامة، اعقبها اندلع اشتباكات مسلحة بين مجاهدي كتيبة جنين وقوات الاحتلال بعد اكتشاف القوة الخاصة".

في حين، قالت سرايا القدس- كتيبة جنين في بلاغ عسكري:" مجاهدونا يمطرون آليات وقوات الاحتلال في شارع الناصرة بصليات كثيفة من الرصاص".

وأضافت الكتيبة:" بعون الله وقوته مجاهدونا يستهدفون تمركز آليات لقوات الاحتلال داخل المخيم بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة".

وأكدت في بلاغها العسكري :" بعون الله وقوته مجاهدونا يحققون ضربات مباشرة في قوات وآليات العدو في عدد من المحاور ويستهدفون قوات الاحتلال في محيط أحد المنازل المحاصرة بصليات كثيفة من الرصاص والعبوات المتفجرة".

بدوره، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن قوات الجيش تنفذ الآن نشاطاً عسكرياً في مخيم جنين، مزيد من التفاصيل لاحقا.

يتبع...

وفيما يلي صور للشهيد القائد فاروق سلامة، ومقاطع فيديو لاقتحام قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مخيم جنين:











