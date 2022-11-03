بالفيديو شهيد و3 إصابات في اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومون في جنين

استشهد مواطن وأصيب ثلاثة آخرون ، ظهر اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال "الإسرائيلي" خلال اشتباكات مسلحة خاضها مقاومين فلسطينيين في مدينة جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينة في تصريح صحفي، استشهاد مواطن وصل بحالة حرجة للغاية إلى مستشفى جنين الحكومي، وقد أصيب برصاص الاحتلال الحي في البطن والصدر والرأس، بالإضافة لتسجيل 3 إصابات طفيفة.

وقالت مصادر صحفية:" قوات خاصة إسرائيلية نفذت عملية اغتيال لاحد قادة كتيبة جنين الشهيد فاروق سلامة، اعقبها اندلع اشتباكات مسلحة بين مجاهدى كتيبة جنين وقوات الاحتلال بعد اكتشاف القوة الخاصة".

في حين، قالت سرايا القدس- كتيبة جنين في بلاغ عسكري:" مجاهدونا يمطرون آليات وقوات الاحتلال في شارع الناصرة بصليات كثيفة من الرصاص".

بدوره أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن قوات الجيش تنفذ الآن نشاطاً عسكرياً في مخيم جنين، مزيد من التفاصيل لاحقا.

يتبع...