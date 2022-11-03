بروفيسور من غزة يُصدر أول كتاب على مستوى الشرق الأوسط يختص في البحوث الكمية والكيفية

أصدر بروفيسور في غزة أول كتاب على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط يختص في البحوث الكمية والكيفية، يقدم فيه عصارة 3 عقود من الدراسات والأبحاث.

ويحمل كتاب أستاذ الصحافة بالجامعة الإسلامية جواد الدلو عنوان "بحوث الإعلام الكمية والكيفية وأسس المهارات"، حيث يتحدث عن مناهج البحث العلمي بشكل عام والإعلام على وجه الخصوص.

ويقول البروفيسور الدلو إن كتابه يمثل إضافةً علمية نوعية في مجال البحث العلمي والإعلام، وهو شيء جديد في بحوث الإعلام الفلسطيني.

ويوضح الدلو أن الكتاب يزاوج بين الجوانب النظرية والعملية؛ فهو في كثير من المواطن يقدم أمثلة وشروحًا وتفصيلاً، ويقدم إحالات إلى رسائل علمية وبحوث منهجية.

ويساعد الكتاب طلبة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه على ضبط منهجهم العلمي، والاستفادة إلى أبعد مدى من خلال الاطلاع على بحوث ودراسات سابقة.

واستغرق إعداد الكتاب طيلة عام دراسي، نظرًا للمنهجية التي اتبعها المؤلف، حيث يتناول عدة محاور وجوانب مفيدة للباحثين في مجال الإعلام من مختلف المستويات.

ويشير الدلو إلى أنه اتبع منهجية علمية في أن يشمل الكتاب أنواع بحوث الإعلام كمًا وكيفًا، موضحًا أن البحوث الكيفية في مجال الإعلام باتت ركنًا ركينًا، خاصة أن الدراسات الغربية تهتم بهذا النوع من البحوث؛ في وقت أنه يكاد يكون مغيّبًا في الجامعات الفلسطينية والعربية.

ويضيف "هذا الكتاب راعى الجانب العملي، حيث سيسهل على الباحث الأدوات التي سيستخدمها، ويجعله أكثر فهمًا للموضوع عبر إحالته لرسائل ونماذج تطبيقية في مختلف خطوات البحث العلمي".

كما ضم كتاب "بحوث الإعلام الكمية والكيفية وأسس المهارات" ملاحق تشمل أدوات مختلفة للبحث العلمي، وأدوات كمية وكيفية، وهو يقدم إضافة علمية في مجال بحوث الإعلام".

وينصح الدلو طلبة الإعلام باقتنائه والاطلاع عليه والاستفادة منه؛ "فهو المرشد في إعداد خطة البحث سواء لطلبة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.

ويقدم الكتاب خبرة عملية للمؤلف، حيث يضم عصارة 3 عقود في مجال الدراسات الإعلامية وبحوث الإعلام ومناهج البحث العلمي، وخلاصة إشراف الأكاديمي الدلو على أكثر من 100 دراسة ماجستير ودكتوراه ومناقشة سيمنارات والعديد من رسائل دكتوراه وماجستير.

وأصدر الأكاديمي الدلو عشرات الكتب والأبحاث في مجال الاعلام، ويسعى لإصدار كتاب جديد العام القادم بعنوان "الاتجاهات الحديثة في أساليب الكتابة الصحفية".

تجدر الإشارة إلى أن البروفيسور الدلو أستاذ الإعلام في الجامعة الإسلامية، شغل منصب عميد كلية الآداب في الجامعة الإسلامية (سابقاً)، ورئيس قسم الصحافة في الجامعة الإسلامية (سابقاً)، ومحاضراً في الإعلام الفلسطيني في أكثر من جامعة فلسطينية، ومقيم ومحكم للعديد من برامج الإعلام لهيئة الاعتماد والجودة في وزارة التربية والتعليم العالي، وحاصل على رتبة أستاذ شرف وهي أعلى درجة علمية نظراً لسجله العلمي والاكاديمي المتميز جداً والحافل بعدد البحوث والمشاريع البحثية والشهادات التقديرية إلى جانب الإشراف على طلبة الدراسات العلمية وخدمة المجتمع.

ومن اصدارات البروفيسور الدلو (كتاب التشريعات الإعلامية في فلسطين، والإعلام والأمن : تكامل أم تضاد، بحوث إعلامية، وفن الحديث الصحفي وتطبيقاته العملية، ودراسات في الصحافة الفلسطينية، ودراسات في الصحافة الفلسطينية، والصحافة والصحفيون بين سبل رفع مستوى المهنة وتشكيل نقابة فاعلة، وتوثيق إعلامي: مجزرة الحرم الإبراهيمي)، إلى جانب العديد من الأبحاث العلمية الرائدة مثل "الانفوجرافيك في الصحافة الفلسطينية، و"سيميائية الصورة الصحفية في انتفاضة الأقصى في الصحف الفلسطينية، والإعجاز الإعلامي في استهلال القصة الخبرية القرآنية: قصص سورة الكهف نموذجاً.. الخ"، كما أشرف الدلو ولا زال يشرف على دراسات علمية لها بصمة واضحة في المكتبة الفلسطينية.

المصدر : وكالة صفا