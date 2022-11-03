بعد الإعلان عن موعد أول رحلات العمرة في غزة.. تفاصيل بشأن الأسعار وبرامج المعتمرين

أعلن وزير الأوقاف الفلسطيني الشيخ حاتم البكري، صباح اليوم الخميس 3/11/2022 أن أول رحلة عمرة ستنطلق من قطاع غزة في الـ 14 نوفمبر الحالي ، بواقع 600 معتمر كل أسبوعين.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من توقيع كافة العقود الجوية والبرية لتمهيد نقل المعتمرين من قطاع غزة إلى المملكة العربية السعودية، مؤكداً الانتهاء من كافة التجهيزات الخاصة بهم.

ومن جانبه ، أكد عوض ابو مذكور رئيس جمعية أصحاب شركات الحج والعمرة بقطاع غزة ، انه وتأكيداً لتصريحات وزير الأوقاف ، فإن قوافل العمرة ستبدأ يوم 14/11/2022 ، بواقع 600 معتمر كل أسبوعين اي رحلتين في الشهر الواحد .

وبين مذكور خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم الاخبارية" ، ان التسجيل لن يتم التعامل فيه الا من المكاتب المرخصة والبالغ عددها 74 شركة ، موضحاً ان الوزارة تتوعد بمحاسبة المخالفين من قبل المباحث العامة .

وطالب مذكور كافة المواطنين بطلب تصريح عمل من الشركات قبل التسجيل ، مشدداً على ان المطلوب من المواطنين للتسجيل جواز السفر مع صورة شخصية بالإضافة الى توقيع اتفاق بين كل معتمر مع الشركة بعقد.

تفاصيل

واشار الى ان هناك صيغة للسفر تم تدارسها مع وزارة الاوقاف بشأن رحلة العمرة وهي ان يكون 10 ايام في مكة و4 أيام المدينة وتقديم وجبات غداء ، وغيرها ويكون الاختلاف في حجز الفنادق وطريقة تقديم الوجبات ، فهناك شركات تحجز بالقرب من الحرم ب100 متر وهناك فنادق 4 نجوم وغيرها من التغيرات التي تفرق بين خدمات كل شركة عن الاخرى .

الاسعار

وأوضح ان سعر رحلة العمرة تختلف من شركة لأخرى وفقا للخدمات المقدمة ولكن بشأن سعر النقل البري والجوي من مطار القاهرة وحتى المملكة السعودية ذهاباً واياباً تبلغ التكلفة 697 ديناراً تكون مودعة في البنك بأسم المواطن وليس الشركة لتفادي اي مشاكل لو تم إرجاع اي من المعتمرين من الجانب المصري.

وأوضح ان رسوم النقل شاملة كافة الرسوم ما عدا شيك معبر رفح الفلسطيني والبالغ 60شيقلاً فقط لا غير ، موضحاً ان باقي البرامج الاقامة والخدمات التي تقدمها الشركة تكون وفقا للشركة.

وقال ان هناك رسوم تأشيرة والاقامة وتبلغ 753 ريال ونقل داخل المملكة السعودية، موضحاً انه يجب على المعتمر ان يختار ما يريد لمعرفة التكلفة النهائية وفقا للخدمات المقدمة .