الكحلوت توضح بشأن الـ1000 دولار التي تم توزيعها اليوم على 90 أسرة

أعلنت عزيزة الكحلوت المتحدثة باسم وزارة التنمية الاجتماعية بغزة اليوم الخميس 3/11/2022 ، عن بدء الوزارة بالتعاون مع أمان ماليزيا بتوزيع 1000 دولار على 90 أسرة ممن دمرت منازلهم بشكل كامل في عدوان أغسطس والذي استمر ل3 أيام.

وقالت الكحلوت خلال تصريحات لإذاعة القدس وتابعتها وكالة "فلسطين اليوم" ، أن ما تم دفعه هو 1000 دولار كبدل إيجار للمنازل التي تم تدميرها بشكل كامل.

وبينت الكحلوت أن الوزارة تتكفل بتوزيع المساعدات في الغالب من المؤسسات الإغاثية ، موضحاً أنه ما يتم صرفه لا يشترط أن يكون من منتفعي الشؤون وإنما فقط ممن دُمرت منازلهم خلال عدوان ال3 أيام .

وبشأن ال100 دولار ، بينت لم يطرأ أي جديد بشأن إضافة أسماء جديدة لمنتفعي الـ100 دولار ، موضحاً أن الجهود لم تتوقف لإضافة 86 ألف اسم ضمن قوائم الانتظار .

