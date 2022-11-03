عز الدين : العمليات الفدائية تشكل رعبًا للاحتلال وستتحول إلى كابوس يلاحقه

بارك طارق عز الدين المتحدث الإعلامي باسم حركة الجهاد الإسلامي عن الضفة اليوم الأربعاء 3/11/2022 ، عملية الطعن البطولية في القدس المحتلة، والتي تعبر عن إصرار شعبنا على اقتلاع الاحتلال المجرم عن أرضنا.

وقال عز الدين تعقيباً على عملية الطعن البطولية في القدس إن العمليات الفدائية التي تشكل رعبًا للاحتلال المجرم لن تتوقف وستتحول إلى كابوس يلاحقه على كل بقعة من أرضنا.

وبين أن جرائم وإرهاب الاحتلال الصهيوني التي تتصاعد كل يوم ضد شعبنا ومقدساتنا، ستواجه بمزيد من الإصرار على مقاومة شعبنا ضده ولن يهنأ بالأمن ولا الأمان حتى زواله.

وشدد على أن القدس المحتلة ستبقى عنوان المرحلة وسيبقى المسجد الأقصى قبلة الثوار والاستشهاديين الأحرار، وسيتحول دمهم على بوابات المسجد الأقصى إلى نور يضيء الطريق أمام المجاهدين من أبناء شعبنا.

ونعى عز الدين شهداء شعبنا الفلسطيني الذين يرتقون إلى علياء المجد كل يوم، ونحيي سواعد المجاهدين الذين يشكلون السد الحامي لشعبهم ومقدساتهم.