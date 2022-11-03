البرلمان العربي يمنح الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وسام القائد

قدم معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي "وسام القائد" لصاحب الفخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، حفظه الله ورعاه، وهو أعلى وأرفع الأوسمة التكريمية والتقديرية التي يقدمها البرلمان العربي لقادة الدول العربية.

جاء ذلك بحضور معالي السيد إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، ومعالي السيد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة الجزائري وعدد من المسؤولين بالجمهورية الجزائرية.

وبهذه المناسبة، أوضح معالي السيد عادل بن عبدالرحمن العسومي أن منح البرلمان العربي هذا الوسام، لفخامة الرئيس الجزائري يأتي تقديرا من الشعب العربي لما يقوم به فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون من جهود ملموسة في حماية الأمن القومي العربي وتعزيز التضامن العربي، مضيفا أن البرلمان العربي يقدر جهود فخامته للمساهمة في حل العديد من الأزمات والقضايا التي تشهدها المنطقة العربية.

كما أكد "العسومي" أن الجهود الحثيثة والدور الرائد الذي يقوم به فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون في دعم القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، تمثل نموذجاً رائداً في تحمل المسئولية القومية العربية.

وأشاد "العسومي" بهذه المناسبة بما وصلت إليه الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وما حققته من إنجازات هامة على طريق التقدم في شتى الميادين، وتعزيز مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطيها العربي والإقليمي والدولي، في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون.

جدير بالذكر أن البرلمان العربي يقدم هذا الوسام اعتزازاً وافتخارا وتقديراً للقائد الذي يقدم خدمات جليلة ومقدرة لدولته وللأمة العربية على المستوى الوطني والعربي والدولي.