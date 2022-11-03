الاندية المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022- الفرق المتأهلة لدور ال 16 لدوري أبطال أوروبا، هناك فرق تأهلت للدور المقبل من بطولة دوري أبطال أوروبا، وأخرى هبطت إلى الدوري الأوروبي، حيث شارك في بطولة دوري أبطال أوروبا لهذا العام 23 ناديا أوروبيا، وعدد الفرق المشاركة من كل دولة تكون وفق تصنيف الاتحاد الأوروبي لها، فليس كل دولة يشارك نفس عدد أنديتها في البطولة، فهناك دولا يشارك منها ناديان وهناك دولا أخرى يشارك منها 3 و4 فرق، ويهتم عشاق كرة القدم لمعرفة من هي الفرق المتأهلة للدور المقبل من بطولة دوري أبطال أوروبا.

من هي الفرق المتأهلة لدور 16 دوري أبطال أوروبا 2022

أمس الأربعاء انتهت مباريات دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا 2022-2023، وهو ما دفع أنصار وجماهير الساحرة المستديرة للبحث عن، الاندية المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022- الفرق المتأهلة لدور ال 16 لدوري أبطال أوروبا، وذلك بعد أن انتهت آخر مباريات الجولة السادسة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، وأسفرت عن تأهل 16 فريقا لثمن النهائي وانتقال ثمانية أندية أخرى للمنافسة في الدوري الأوروبي، وينشر لكم فريق "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، من هي الفرق المتأهلة لدور 16 دوري أبطال أوروبا 2022.

الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري الأبطال 2023

هناك أندية تأهلت إلى الدور المقبل، حيث انقسمت إلى مجموعتين، المجموعة المتصدرة والوصيفة، وهو قانون يعمل به الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث يتأهل للدور ثمن النهائي من بطولة أبطال أوروبا متصدر المجموعة والوصيف، والمركز الثالث يهبط للدوري الأوروبي، والرابع يغادر كرة القدم الأوروبية، ونرفق لكم في فريق العمل، الأندية المتأهلة لثمن نهائي دوري الأبطال 2023، حتى يطلع عليها كل من يهتم بمعرفة تفاصيل وأسماء الفرق المتأهلة للدور المقبل من بطولة دوري أبطال أوروبا.







أسماء الفرق المتأهلة لدور 16 دوري ابطال أوروبا 2023

وننشر لكم في هذه المقالة، أسماء الفرق المتأهلة لدور 16 دوري ابطال أوروبا 2023، حيث إن هناك 16 فريقا تأهل للمرحلة المقبلة الاقصائية من بطولة دوري أبطال أوروبا، و، نابولي الإيطالي، ليفربول الإنجليزي، كلوب بروج البلجيكي، وبورتو البرتغالي، مانشستر سيتي الإنجليزي - بايرن ميونخ الألماني، تشيلسي الإنجليزي، دورتموند الألمان، انتر الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، باريس سان جيرمان الفرنسي، بنفيكا البرتغالي، وتوتنهام الإنجليزي، وآينتراخت فرانكفورت، لايبزيغ الألماني، ميلان الإيطالي، حيث سيلعب متصدرو المجموعات ضد والفرق الوصيفة في الدور المقبل الذي سيبدأ في شهر فبراير 2023، وبهذا نكون قد نشرنا لكم تفاصيل، الاندية المتأهلة لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022- الفرق المتأهلة لدور ال 16 لدوري أبطال أوروبا.