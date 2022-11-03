سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، اسعار صرف العملات الأجنبية في سوريا، حيث استقر سعر صرف الدولار الأمريكي في سوريا اليوم الخميس في السوق السوداء، في تعاملات اليوم بنسبة 0.19%، كما لاحظنا زيادة الاهتمام عبر محركات البحث عن الدولار في سوريا، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022.

سعر صرف الدولار في سوريا اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022

‎سجلت أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء، مقابل الليرة السورية، في أسواق العاصمة دمشق، 5175 ليرة للشراء، مقابل 5210 ليرة للبيع للدولار الأمريكي.

‎سعر الليرة التركية في سوريا اليوم الخميس

بلغ سعر الليرة التركية أمام الليرة السورية 276 ليرة عند الشراء ، فيما بلغ سعر البيع 280 ليرة، دون تغيّر يذكر على الأسعار.

‎سعر اليورو في سوريا اليوم الخميس

‎وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الليرة السورية، اليوم الخميس ، 5107 ليرة للشراء، و 5146 ليرة للبيع.

‎سعر الريال السعودي في سوريا اليوم الخميس

كما بلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الليرة السورية إلى 1376 ليرة لشراء كل ريال سعودي مقابل 1388 ليرة لبيع كل ريال سعودي في سوريا، بنسبة ارتفاع بلغت 0.14‎%‎.

‎سعر الجنيه المصري في سوريا اليوم الخميس

بينما شهد سعر صرف الجنيه المصري، مقابل الليرة السورية إلى 212 ليرة للشراء، و 216 للبيع.

‎سعر الدنيار الكويتي في سوريا اليوم الخميس

كذلك وصل سعر صرف الدينار الكويتي أمام الليرة السورية اليوم إلى 16705 ليرة للشراء، مقابل 16843 ليرة للبيع.

‎سعر الدرهم الامارتي في سوريا اليوم الخميس

بلغ سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الليرة السورية 1406 ليرة عند الشراء اليوم الخميس 1-11-2022، مقابل 1419 ليرة للبيع.