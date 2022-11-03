كيف تُساعد شخصاً يُعاني من نوبة قلبية قبل وصول الإسعاف؟

شرحت طبيبة أمراض القلب وطبيبة التشخيص الوظيفي آنا دافيدوفا، كيفية التصرف بشكل صحيح إذا كنت تشك في أن شخصًا ما يعاني من نوبة قلبية يمكن أن ينقذ حياته.

من بين أكثر أعراض النوبة القلبية وضوحًا، ما يلي:

- ألم في الجانب الأيسر من الصدر، تحت نصل الكتف الأيسر.

- ألم حارق أو ضاغط.

- ألم في الذراع اليسرى أو الجانب الأيسر من الرقبة.

- ضيق في التنفس.

- التعرق الغزير أو الضعف أو حتى الغثيان والقيء.

يمكن أن تؤدي هذه الأعراض إلى الموت بسرعة. إذا لاحظت حدوث هذه الأعراض، فاتصل أولاً بالإسعاف، ثم ضع الشخص بحيث يكون رأسه أعلى من الجسم. افتح النوافذ على مصراعيها وافحص ضغط الدم.

تلاحظ دافيدوفا: "عندما يزيد ضغط الدم عن 115/70 ملم زئبق، فأنت بحاجة إلى تناول الأدوية التي أوصى بها طبيب الطوارئ عبر الهاتف".

وخلصت الطبيبة إلى أنه عادة، تحتاج أولاً إلى وضع قرص نيتروجليسرين تحت اللسان، ثم قرصين من الكارديوماغنيل أو نصف قرص أسبرين.