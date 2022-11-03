قرعة دوري أبطال أوروبا ربع النهائي 2022- موعد قرعة دوري ابطال اوروبا دور 16، انتهت أمس الأربعاء رسميا مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا للعام 2022-2023، حيث تأهل للدور المقبل ثمن النهائي 16 نادياً من مختلف الدول الأوروبية، فيما لم يحالف الحظ 16 آخرين، فمنهم من غادر الدوريات الأوروبية بشكل نهائي، ومنهم من انتقل إلى الدوري الأوروبي الأقل درجة من دوري أبطال أوروبا، حيث يتطلع جمهور الساحرة المستديرة إلى موعد القرعة للدور الـ 16 لمعرفة المواجهات التي ستجمع فرقهم المفضلة في هذه البطولة، إذ من المتوقع أن يشاهد جمهور كرة القدم مواجهات نارية من العيار الثقيل.

موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

اكتمل عدد الفرق التي تأهلت للدور المقبل من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وبات عشاق كرة القدم يبحثون عن، قرعة دوري أبطال أوروبا ربع النهائي 2022- موعد قرعة دوري ابطال اوروبا دور 16، لأن هناك فرقا قوية باتت وصيفة في المجموعات، وقد تشكل خطراً على الفرق المتصدرة، كباريس سان جيرمان وبروسيا دورتموند، حيث من المتوقع أن يقابلوا فرقا قوية ك ليفربول أو ريال مدريد أو مانشستر سيتي، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بكي يتعرف عشاق الساحرة المستديرة على الفرق التي ستواجه بعضها في مرحلة خروج المغلوب.





متى يبدأ دور 16 دوري ابطال اوروبا

أنصار وجماهير كرة القدم في كل مكان، تتساءل الآن عن، متى يبدأ دور 16 دوري ابطال أوروبا، إذ من المقرر أن يستضيف مقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في نيون السويسرية حفل قرعة الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا يوم الاثنين 7 نوفمبر 2022، بداية من الساعة الثانية بعد الظهر بتوقيت مكة المكرمة، قرعة دوري أبطال أوروبا ثمن النهائي، حيث سيعلن الاتحاد عن الفرق التي ستواجه بعضها من هذه المرحلة، إذ ستكون الأنظار شاخصة قبالة شاشات البث المباشر والقنوات الناقلة لهذه القرعة.





موعد قرعة دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023

تقام القرعة يوم الاثنين الموافق 7 نوفمبر في نيون بسويسرا في الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهرًا بتوقيت السعودية. — المشاهد (@raajjahh) November 3, 2022

موعد قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023

يهتم عشاق كرة القدم في الاطلاع على، موعد قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، حيث من المقرر أن تقام مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين 14 فبراير/شباط و15 مارس/آذار 2023، وهو التاريخ المتعارف عليه من كل عام، إذ تتقابل الفرق في مبارتي ذهاب وإياب وهي مرحلة خروج المغلوب والتأهل للدور ربع النهائي، حيث تأمل جميع الفرق المتأهلة أن تواصل التقدم من أجل الوصول إلى مستويات قريبة من الأدوار الاقصائية نصف النهائي على أقرب تقدير، وبهذا يكون قد أرفق لكم فريق العمل، قرعة دوري أبطال أوروبا ربع النهائي 2022- موعد قرعة دوري ابطال اوروبا دور 16.