فيديو لحظة نقل جثمان الشهيد داود ريان الذي ارتقى في بلدة بيت دقو شمال غرب القدس المحتلة

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:24 ص
03 نوفمبر 2022
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