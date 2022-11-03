بالأسماء : اعتقالات واسعة في الضفة تطال عدداً من المواطنين

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلية" حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .
وعرف من بين المعتقلين ما يلي :
١. نور مشارقة- جنين
٢. أدهم عمور- جنين
٣. طارق الزغيبي- جنين
٤. خالد الطويل- نابلس
٥. محمد فطوم- نابلس
٦. محمد جوري- نابلس
٧. صمصام العطعوط- نابلس
٨. المحرر عهد حازم الريماوي- بيت ريما شمال رام الله
٩. المحرر رامي إبراهيم حمدان- بيت سيرا غرب رام الله
١٠. الطفل عبد الرحمن الحاج- بيت سيرا
١١. الحاج خليل العزة- مخيم الفوار جنوب الخليل
١٢. علاء خليل العزة- مخيم الفوار
١٣. محمد خليل العزة- مخيم الفوار
١٤. عزة خليل العزة- مخيم الفوار
١٥. حسن العزة- مخيم الفوار
١٦. محمد العزة- مخيم الفوار
١٧. إسماعيل العزة- مخيم الفوار
١٨. عاطف النعسان- المغير شرق رام الله