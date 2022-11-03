بدء عمل معبر الكرامة بنظام الـ 24 الأحد المقبل

أعلن مدير عام الإدارة العامة للمعابر والحدود الفلسطينية، نظمي مهنا، عن تعديل ساعات الدوام على معبر الكرامة، قرب أريحا، شرق الضفة الغربية المحتلة.

وأكد مهنا في تصريح صحفي أن المعبر سيعمل بنظام 24 ساعة ابتداءً من صباح الأحد الموافق 6 نوفمبر/ تشرين ثاني الجاري، حتى نهاية عمل يوم الجمعة الموافق 11 نوفمبر الساعة 12:30 ظهرًا.

ونوه إلى أن المعبر سيكون مفتوحًا على مدار الساعة خلال الفترة المعلنة لحملة الهوية الفلسطينية فقط.

ويبعد معبر الكرامة 55 كيلومترًا غرب عمّان، وتم تخصيصه لتنقل أبناء الضفة الغربية المحتلة بشكل أساسي.