سعر الدولار اليوم الخميس في لبنان 3-11-2022، حيث سجل الدولار الأمريكي قفزة جديدة امام الليرة اللبنانية في تعاملات اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022، في السوق السوداء، ما يعد تدهورا جديدا لليرة اللبنانية، لذلك قرر فريقنا في وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أن يقدم لكم سعر الدولار اليوم الخميس في لبنان 3-11-2022.

الحكومة اللبنانية تدعو لانقاذ البلاد من الأزمة الاقتصادية

ودعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، القادة العرب إلى مساعدة بلاده لتجاوز أزمتها الاقتصادية الحالية.

وقال ميقاتي في كلمته أمس الأربعاء، خلال أعمال اليوم الثاني للقمة العربية الحادية والثلاثين التي تستضيفها الجزائر: "نعول على مساعدة جميع الإخوة العرب للبنان".

وأكد أن لبنان يواجه أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، ويحارب الأوبئة بأقل الإمكانات، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية جعلت بلاده غير قادرة على استضافة المهاجرين.

وأشار إلى أن لبنان وجد نفسه أمام أزمة غير مسبوقة حتمت عليه السير ببطء وحذر لتدارك الوضع، وقال "بلدنا تغير ومنارته انطفأت ومرفأنا انفجر".

وتطرق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إلى اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، الذي تم التوصل له مؤخرا، معربا عن أمله في أن يكون بداية مسار لازدهار البلاد.

ووصف ميقاتي البنية التحتية اللبنانية بأنها مترهلة كما أن الموارد قليلة، والتضخم بلغ معدلات كبيرة، وشبه بلاده بأنها أصبحت "جسدًا ضعيفًا يحتاج إلى مقويات".

وأشار إلى الظروف الاستثنائية في صعوبتها وتعقيداتها التي يمر بها لبنان، وضعت أغلب اللبنانيين تحت خط الفقر، وأدت إلى هجرة الأجيال الشابة الواعدة، مؤكدا أن الأزمة غير المسبوقة حتمت السير ببطء وحذر شديدين، لتدارك الوضع، وتأسيس الأرضية المناسبة للوصول بالبلاد إلى بر الأمان.

سعر الدولار اليوم الخميس في لبنان 3-11-2022

ارتفع سعر الدولار اليوم في لبنان خلال التعاملات المبكرة وفق أخر التحديثات في السوق السوداء ما بين 37300 و 37400 ليرة للدولار الواحد.