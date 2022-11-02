سعر الدولار في لبنان اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022- سعر الدولار اليوم في لبنان السوق السوداء، يعيش اللبنانيون حالة اقتصادية ومعيشية غاية في السوء، بسبب تدهور الاقتصاد في لبنان، والذي أدى إلى هبوط وتدهور عملتها الوطنية الرئيسية الليرة اللبنانية، إضافة إلى تضخم كبير في الأسعار تجعل الناس لا تستطيع شراء أي لوازم تخص بيتها، أو مستلزمات شخصية، نتيجة ارتفاع حاد على الأسعار مقابل أجرة قليلة، وهو ما يؤدي إلى التنغيص على حياتهم.

سعر الدولار اليوم مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء

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سعر الدولار اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022 في لبنان

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سعر الدولار اليوم 2022 في لبنان

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