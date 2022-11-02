سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الاخبارية، التفاصيل الكاملة عن أسعار الذهب في جمهورية مصر العربية، والتي انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر خلال تعاملات الخميس، رغم صعود "النفيس" عالميا، مقابل تراجع الدولار الأمريكي، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022.

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022

سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر

سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 1193 جنيها للشراء و1198 جنيها للبيع

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

أما عيار 24 فقد بلغ سعر الشراء نحو 1363.5 جنيه والبيع 1369.25 جنيه، بتراجع بنحو 2.25 جنيه

سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر

وسجل عيار 18 هبوطا ليبلغ سعر الشراء 1022.5 جنيه، والبيع 1026.75 جنيه، ليتراجع بنحو 1.75 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس في مصر

أما الجنيه الذهب فقد سجل نحو 10565 جنيها للشراء و9584 جنيها للبيع.