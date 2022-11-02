نشر الاعلام العبري، نتائج الانتخابات "الإسرائيلية" بعد فرز 89% من الأصوات بعد انتهاء التصويت.
وذكر الاعلام العبري أنه تم فرز حوالي 88.8٪ من الأصوات (تم إضافة 58213 صوتاً)
وتوزعت المقاعد على النحو التالي:
- الليكود – 32
- هناك مستقبل – 24
- الصهيونية الدينية – 14
- معسكر الدولة – 12
- شاس – 11
- يهودية التوراة – 8
- إسرائيل بيتينو – 5
- رعام – 5
- حدش تعال – 5
- العمل - 4 ، 3.55٪
• أحزاب لم تتجاوز نسبة الحسم:
- ميرتس - 3.18٪
- بلد - 3.05٪
- البيت اليهودي بنسبة 1.16٪
• صورة الكتل:
- أنصار نتنياهو – 65
- حدش تعال – 5
- التحالف الحالي - 50
ولاحقًا ذكرت قناة عبرية، انه بعد فرز نحو 89٪ من الأصوات: "ميرتس" يخسر مائة في المائة ويبتعد عن نسبة الحسم، فيما تبقى صورة الكتل كما هي.