نتائج الانتخابات "الإسرائيلية" بعد فرز 89% من الأصوات

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 11:19 م
02 نوفمبر 2022
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نشر الاعلام العبري، نتائج الانتخابات "الإسرائيلية" بعد فرز 89% من الأصوات بعد انتهاء التصويت.

وذكر الاعلام العبري أنه تم فرز حوالي 88.8٪ من الأصوات (تم إضافة 58213 صوتاً)

وتوزعت المقاعد على النحو التالي:

-  الليكود – 32

-  هناك مستقبل – 24

-  الصهيونية الدينية – 14

-  معسكر الدولة – 12

-  شاس – 11

-  يهودية التوراة – 8

-  إسرائيل بيتينو – 5

-  رعام – 5

-  حدش تعال – 5

-  العمل - 4 ، 3.55٪

•  أحزاب لم تتجاوز نسبة الحسم:

-  ميرتس - 3.18٪

-  بلد  - 3.05٪

-  البيت اليهودي بنسبة 1.16٪

•  صورة الكتل:

-  أنصار نتنياهو – 65

-  حدش تعال – 5

-  التحالف الحالي - 50

ولاحقًا ذكرت قناة عبرية، انه بعد فرز نحو 89٪ من الأصوات: "ميرتس" يخسر مائة في المائة ويبتعد عن نسبة الحسم، فيما تبقى صورة الكتل كما هي.

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