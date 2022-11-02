نشر الاعلام العبري، نتائج الانتخابات "الإسرائيلية" بعد فرز 89% من الأصوات بعد انتهاء التصويت.

وذكر الاعلام العبري أنه تم فرز حوالي 88.8٪ من الأصوات (تم إضافة 58213 صوتاً)

وتوزعت المقاعد على النحو التالي:

- الليكود – 32

- هناك مستقبل – 24

- الصهيونية الدينية – 14

- معسكر الدولة – 12

- شاس – 11

- يهودية التوراة – 8

- إسرائيل بيتينو – 5

- رعام – 5

- حدش تعال – 5

- العمل - 4 ، 3.55٪

• أحزاب لم تتجاوز نسبة الحسم:

- ميرتس - 3.18٪

- بلد - 3.05٪

- البيت اليهودي بنسبة 1.16٪

• صورة الكتل:

- أنصار نتنياهو – 65

- حدش تعال – 5

- التحالف الحالي - 50