قنوات ترفيهية وتعليمية لجميع الأطفال باللغة العربية على اليوتيوب 2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التفاصيل الكاملة عن القنوات عبر الانترنت والقنوات الفضائية التي تقدم محتوى هادف ومميز لجميع الأطفال حتى سن 16 عامًا، كما أنها تعد في قائمة القنوات الأكثر بحثا عبر الانترنت لما تعرضه من حلقات هادفة وتربوية وتعليمية بجودة عالية، لذلك قرر فريقنا أن يقدمن لكم قنوات ترفيهية وتعليمية لجميع الأطفال باللغة العربية على اليوتيوب 2023.

قنوات ترفيهية وتعليمية لجميع الأطفال باللغة العربية على اليوتيوب 2023

1- قناة بيبي باص BabyBus العربية

وتقدم قناة بيبي باص تجربة تعليمية وترفيهية ممتعة للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين سنتيْن و 6 سنوات، عبر مجموعة من الأغاني الرائعة والمفيدة، حيث يمكن للأطفال من هذه الفئة العمرية الاستفادة من محتوى القناة باللغة العربية بخصوص تعليم القيم والسلوكيات والعادات الحسنة ومعلومات السلامة بالإضافة إلى الحروف والألوان والأرقام وما إلى ذلك من معلومات مفيدة، وذلك بهدف تحسين وتطوير قدرات ومهارات التفكير وتعزيز الثقة بالنفس واحترام الآخرين.

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2- قناة ماجد

وتعتبر قناة ماجد من أشهر القنوات العربية التي تقدم الحكايات والقصص بهدف رسم الضحكة والابتسامة على وجوه الأطفال ، من خلال تقديم تجربة شيقة مع تشكيلة مميزة من المقاطع المصورة الفيديوهات والحلقات والأغاني، واستحقت أن تكون ضمن قائمتنا لافضل 10 قنوات تعليمية للصغار.

وما يميز القناة هو اهتمامها بالجوانب الترفيهية من أجل إسعاد الأطفال وتعليمهم من خلال الترفيه وتشويقهم بواسطة حلقات الكرتون ومقاطع الفيديو القصيرة.

بث مباشر قناة ماجد اضغط هــــــــــــــــــنا

3- قناة Blippi بليبي العربية

وتعتبر قناة “بليبي Blippi” في الأساس قناة تعليمية أجنبية للأطفال ناطقة باللغة الإنجليزية يتجاوز عدد المشتركين فيها 15 مليون، ولكن أهم ميزاتها أنها تتوفر بإصدارات ناطقة بعدّة لغات حية ، ونحن نتحدث هنا عن القناة الناطقة بالعربية والتي يتجاوز عدد مشتركيها 280 ألف مشترك.

وأجمل ما يقدمه “بليبي” هو طريقته الجميلة في الاستكشاف والتعلّم الذي يشبع فضول أطفالك أثناء تعلّمهم التفاصيل عن تعداد الأرقام والحروف والألوان والمركبات والحيوانات وتطوير مفرداتهم، من خلال تنمية حب الاكتشاف وزيارة الأماكن المثيرة والشيقة التي يحبها جميع الصغار مثل المتاحف وحديقة الحيوان.

بث مباشر قناة بليبي العربية اضغط هنـــــــــــــــــا

4- قناة أهلاً سمسم

وتقدم قناة اهلا سمسم لحظات طريفة للأطفال مع الشخصيات المحببة التي قدمها المسلسل، وبالإضافة إلى عرض حلقة أسبوعية جديدة فإن القناة تعرض أشياء أخرى مناسبة للأطفال مثل العديد من الأغاني التعليمية الهادفة والكرتون والقصص المسلية والألعاب الممتعة ومحتوى مبسّط لتعليم الأطفال كل يوم.

رابط بث مباشر قناة أهلا سمسم اضغط هنـــــــــــــــــــــا

5- قناة ناستيا بالعربي

وتقدم قناة ناستيا بالعربي، محتوى رائعًا باللغة العربية، عندما ينضمّ الصغار إلى الطفلة “ناستيا” مع والدها ليشاهدوا تجاربهم الحياتية اليومية المختلفة، ويتعرفوا على العديد من المعلومات والأشياء المفيدة المتعلقة بالحروف والأرقام والطبيعة والألوان والحيوانات والطعام الصحي والنظافة والصداقة وطاعة الوالديْن وحسنُ الخلق وما إلى ذلك.

رابط مباشر قناة ناستيا اضغط هنـــــــــــــــــــــا

6- قناة Little Baby Bum العربية

وتقدم قناة ليتل بيبي بوم أغاني كلاسيكية مناسبة لأطفالكم من عمر سنة واحدة بهدف الترفيه والتعليم ودعم المهارات الاجتماعية وتقوية الروابط مع الآهل (الآباء والأمهات) عبر الأغاني المميزة، وتقوية الذاكرة والتركيز لدى الأطفال.

رابط بث مباشر قناة ليتل بيبي بوم اضغط هنـــــــــــــــــــــــا

7- قناة سراج Qf Siraj

وتهتم قناة سراج غرس جذور اللغة العربية لدى الصغار لتعزيز صلتهم بها وإتقانها، وذلك من خلال تقديم المحتوى التعليمي المفيد بطريقة محببة وملائمة للأطفال عبر الرسومات ثلاثية الأبعاد المميزة.

وتركز قناة سراج على تقديم مسلسل “سراج” الشخصية اللطيفة التي تذهب رفقة الأصدقاء “راشد” و “نورة” في مغامرة شيقة تبدأ من داخل غرفة اللعب في المنزل، وتعرض في كل حلقة جديدة درسًا تعليميًا مفيدًا للأطفال في مجالات مختلفة مثل: الرياضة، والصحة، والألوان، وصحة الأسنان، والطعام الصحي.

رابط قناة سراج بث مباشر اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــا

8- قناة أسرتنا – Osratouna tv

وتعد قناة بالفعل من الأروع والأفضل ضمن القنوات المخصصة للصغار، حيث تساعد الأطفال الناطقين باللغة العربية أو بالفرنسية أو حتى باللغة الإنجليزية على احتراف وإتقان الحروف الهجائية العربية، بالإضافة إلى حفظ وتلاوة القرآن الكريم بطريقة صحيحة بهذه اللغات الحية الثلاث.

وستجد في قائمة “تعلم القرآن” للأطفال، بعض السّور القرآنية وبالأخص قِصار السّوَر من جزء عمّ ، ومنها : سورة الفلق، المَسَد، النّصر، قُريش، الفيل، الماعون.

وأما بالنسبة لقائمة “تعلم الحروف العربية”، فهي رائعة وفي غاية الأهمية، حيث يستطيع الطفل من خلالها تعلّم نطق الحروف الهجائية بطريقة سليمة مثل الباء والتاء والعين والغين واللام والكاف.

رابط بث مباشر قناة أسرتنا اضغط هنــــــــــــــــــــــــــا

9- قناة تعلم واستفيد

وتقدم قناة تعلم واستفيد محتوى تعليمي ترفيهي مميز، الأمر الذي يجعلها مناسبة لكافة الأطفال من مختلف الأعمار، والتي ترغب في تعلّم المواد بطريقة ممتعة.

وستجد في قائمة تعليم الحروف بالرسم أنّ الطفل بمقدوره رسم بعض الرسومات المختلفة والمبسطة من خلال الحروف الهجائية الموجودة في اللغة الإنجليزية، كما تضم مجموعة متنوعة من القوائم الرائعة مثل: دروس اللغة العربية- سلسلة تعليم الحروف الإنجليزية- ألعاب ابداعية لتنمية مهارات الطفل- تعليم الاطفال النطق والكلام بالصوت والصورة- دروس الرياضيات والحساب الذهني.

رابط قناة تعلم واستفيد بث مباشر اضغط هنـــــــــــــــــــــا

10- قناة زودا ZODA التعليمية

وتقدم قناة زودا محتوى حول تعليم أساسيات الكلمات والجمل التي قد يحتاجها الطفل في الحياة اليومية، حيث تعرض لهم كيفية نطق الحروف العربية بطريقة صحيحة، ضمن قائمة تعليم الحروف العربية للاطفال.

وفي قائمة محادثات للاطفال، يستطيع من خلالها المتعلم معرفة كيفية إجراء محادثة متكاملة ناجحة تتكون من عبارات صحيحة ومستخدمة بكثرة حول: العائلة، سؤال وجواب، الأكل ، أصوات الحيوانات، الملابس، المدينة، من هذا؟ أين أنت؟ ماذا تفعل؟ هل يمكنك مساعدتي؟.

رابط قناة زودا التعليمية اضغط هنـــــــــــــــــــــــا

إلى هنا نصل بكم إلى نهاية مقالنا حول أفضل القنوات التي تقدم محتوى تربوي وتعليمي للأطفال، والتي تحوز على اهتمام الكثير من الأسر والعائلات كيف يعرضونها لأطفال وأبنائهم، خاصة أنها تعرض حلقات هادفة لجميع الأطفال.