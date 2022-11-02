بالفيديو أهداف مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري

احتضن استاد السويس الجديد مباراة الداخلية ضد الأهلي في ثالث جولات الدوري المصري الممتاز بموسم 2022-2023، مساء اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022.

ونجح الأهلي تحقيق ثالث انتصار له على التوالي بنتيجة 4-1، ليعتلي صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

واشتعلت المباراة مبكرا بأهداف متبادلة من الفريقين، بدأها الأهلي بهدفين متتاليين في أول 6 دقائق عبر محمد شريف وحمدي فتحي.

وسرعان ما رد أصحاب الأرض بهدف التقليص في الدقيقة 13 عبر النيجيري فونوم ألفريد.

ونجح كريم فؤاد في التوقيع على ثنائية للأهلي في الشوط الثاني، قبل أن يلغى ثالث أهدافه بسبب التسلل.