سعر الدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022.. سعر اليورو في سوريا اليوم، يسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في سوريا ارتفاعاً ملحوظاً، وذلك في السوق السوداء والمصارف الرسمية وشركات الصرافة المرخصة من الجهات المختصة، وهو ما يدفع المواطنون هناك للبحث عن سعر الدولار مقابل الليرة السورية في البلد الشامي، لاسيما بعد أن قفز سعر الدولار هناك مقابل العملة الوطنية "الليرة السورية"، لأن أسعار العملات تهم شريحة كبيرة من المجتمع السوري.

سعر الدولار اليوم في سوريا السوق السوداء

وأسعار العملات ترتفع وتنخفض في كل دول العالم، فهي غير ثابتة أو مستقرة، سعر الدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022.. سعر اليورو في سوريا اليوم، حيث ارتفع سعر الدولار اليوم في سوريا بتعاملات اليوم الخميس لدى السوق السوداء، بينما استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية في البنوك الرسمية، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، سعر الدولار اليوم في سوريا السوق السوداء، وذلك لمن يرغب بالاطلاع عليها من الشرائح المهتمة.







سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس في السوق السوداء

ونرفق لكم في هذه المقالة، سعر الدولار مقابل الليرة السورية اليوم الخميس في السوق السوداء، إذ إنه بع اطلاعنا وبحثنا عبر شاشات التداول المختصة، شركات الصرافة، والسوق السوداء، لاحظنا أن سعر الدولار الأمريكي قفز مقابل الليرة السورية اليوم لدى السوق السوداء إلى 5175 ليرة للشراء، و5210 ليرة للبيع، مقابل 5150 ليرة للشراء، و5185 ليرة للبيع، لليوم الخميس 2 نوفمبر 2022، وفي المقابل لم يحدث أي تغيير على سعر الدولار لدى البنوك والذي استقر عند 3015 ليرة.

سعر اليورو اليوم الخميس في سوريا

سعر اليورو اليوم الخميس في سوريا، تعيش سوريا نحو عقد من الزمن من الصراعات والحرب الداخلية والخارجية، وهو ما أدى إلى انهيار الاقتصادي السوري، والذي أدى إلى انهيار العملة السورية مقابل العملات الأجنبية الرئيسية في البلاد، وهي الدولار الأمريكي، واليورو الأوروبي، والجنيه الإسترليني، حيث بلغ سعر اليورو اليوم في سوريا خلال تداولات اليوم الخميس لدى السوق السوداء نحو 5114 ليرة للشراء، و5153 ليرة للبيع، مقابل 5103 ليرات للشراء، و5143 ليرة للبيع، وبذلك وضعنا لكم، سعر الدولار مقابل الليرة في سوريا اليوم الخميس 3 نوفمبر 2022.. سعر اليورو في سوريا اليوم.