بالفيديو شاهد| فيضانات في النقب المحتلة جراء الأمطار الغزيرة

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شاهد| فيضانات في النقب المحتلة جراء الأمطار الغزيرة
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 10:19 م
02 نوفمبر 2022
شاهد| فيضانات في النقب المحتلة جراء الأمطار الغزيرة
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