بالفيديو ملخص أهداف ومباراة ريال مدريد ضد سيلتك 5-1 اليوم

انتصر ريال مدريد الإسباني على نظيره سيلتك الأسكتلندي ضمن المواجهات الختامية للدور الثاني "الإياب" في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي انطلقت مساء اليوم الأربعاء الموافق 2 نوفمبر 2022.

وتناوب على تسجيل خماسية الريال كل من لوكا موريتش (من ركلة جزاء)، ورودريغو (ركلة جزاء)، وماركو أسينسيو، وفينيسيوس جونيور، وفيديريكو فالفيردي في الدقائق 6، و21، و51، و61، و71 على الترتيب.

وأتيحت لنادي سلتيك فرصة تسجيل هدف حفظ ماء الوجه عندما احتسبت له الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابارت، ركلة جزاء في الدقيقة 35 لكن حارس الريال تيبو كورتوا تصدى لها ببراعة.

ومع ذلك، فقد نجح الفريق الأسكتلندي قبل ست دقائق من نهاية المباراة من زيارة شباك الريال بهدف حمل توقيع جوتا.

وبهذا الفوز، رفع الريال رصيده إلى 13 نقطة ليتأهل إلى ثمن النهائي في صدارة المجموعة السادسة تاركا مركز الوصافة لنادي لايبزيغ الألماني مع 12 نقطة والذي تغلب اليوم أيضا برباعية دون رد على مضيفه شاختيور دونيتسك الذي اكتفى بالمركز الثالث برصيد ست نقاط وانتقل للمنافسة في مسابقة الدوري الأوروبي.

أما سلتيك، فقد تجمد رصيده عند نقطتين في ذيل المجموعة السادسة ليودع المنافسات القارية لهذا الموسم.

تجدر الإشارة إلى أن ريال مدريد هو حامل لقب النسخة الأخيرة من دوري الأبطال.