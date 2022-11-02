بالصور وفاة اللاعب محمد البحيصي بحادث سير غرب غزة

توفي لاعب كرة القدم محمد البحيصي، مساء اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022، إثر حادث سير وقع على شارع الرشيد غرب جنوب مدينة غزة.

وأفادت مصادر صحفية، بوفاة لاعب نادي الجلاء حالياً، و وخدمات دير البلح والصلاح وخدمات جباليا والزيتون سابقا، محمد أحمد عبد الخالق البحيصي 33عاما من دير البلح اثر حادث سير على شارع الرشيد قرب مدينة الأسرى جنوب غرب محافظة غزة.

وأعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، مساء الأربعاء، عن وفاة الشاب (محمد أحمد البحيصي) 23 عاما سكان دير البلح، جراء تعرضه لحادث تصادم من قبل مركبة جيب من نوع "جاغوار" أثناء قيادته دراجة نارية، على شارع الرشيد قرب مدينة الأسرى جنوب مدينة غزة.

وذكرت الشرطة أنّه تم حجز المركبة، وتوقيف سائقها (ع.م) 42 عاماً، لاستكمال الإجراءات القانونية.

يُشار إلى أن هذه حالة الوفاة الثانية خلال ساعات، فقد أعلنت شرطه المرور والنجدة،مساء اليوم، عن وفاة الطفلة (ديما طارق الشياح) 12 عاما، جراء تعرضها لحادث دهس من قبل مركبة جيب من نوع "كيا" قرب ساحة الكتيبة غرب مدينة غزة.





