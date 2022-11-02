بالفيديو تحديث تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد 2023

تحديث تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد بث مباشر2023، حيث يرفق لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، التردد الجديد لقناة أبو ظبي الرياضية الفضائية، والتي كثر البحث عنها عبر محركات البحث وجوجل، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم تردد قناة أبو ظبي، لا سيما أن تقدم محتوى رياضي يرغبه محبي وعشاق كرة القدم في الوطن العربي بجودة عالية ودقة كبيرة في الصوت، لذلك قرر فريقنا أن يقدم لكم تحديث تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد بث مباشر2023.

تحديث تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد بث مباشر2023

وتزداد عمليات البحث بكثرة عن تردد فضائية أبو ظبي الرياضية 2022 الجديد، لانها تعرض أقوى المباريات والدوريات على القمر الصناعي نايل سات وجميع الأقمار الصناعية، ونقدم لكم تردد قناة أبو ظبي على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات 2023.

تردد قناة ابو ظبي الرياضية 2023 الجديد

تبث قناة أبو ظبي الرياضية العديد من المباريات والبطولات الرياضية المهمة، بما في ذلك بطولة كأس الشباب العربي في المملكة العربية السعودية خلال هذه الفترة.

تردد قناة أبو ظبي عرب سات 2023

الجودة: HD.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

التردد: ١١٨٠٤.

معامل تصحيح الخطأ ٤/٣

الاستقطاب افقي.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على النايل سات 2023

أبوظبي الرياضية: التردد ١٢٢٢٦، مستوى الاستقطاب، معدل الكود ٢٧٥٠٠.

تردد أبوظبي الرياضية ١: تردد 11526، استقطاب أفقي، معدل كود 27500 أبو ظبي الرياضية HD1.

قناة أبوظبي 3 كما يلي تردد 12467 أفقي ومعدل ترميز 27500.

تردد أبو ظبي 4 كالتالي، التردد 12467، والاستقطاب أفقي، يذكر الجميع بوصلة تردد ناشيونال جيوغرافيك أبوظبي.

ترددات قناة أبو ظبي الرياضية مفتوحة على الأقمار الصناعية المتبقية

اسم القناة: أبو ظبي الرياضية 1.

التردد: ١١٨٠٤.

الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: ٢٧٥٠٠.

رواد الرياضة وتوب سبيد على قناة أبو ظبي المفتوحة على أقمار هوت بيرد:

القمر الصناعي هوت بيرد.

تردد ١١٧٤٧.

الاستقطاب افقي.

في ذلك الوقت وبعد ضبط التردد 12054 أصبح بالإمكان استقبال تردد أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي الياهو سات، وكان معدل الترميز 27500، وكان الاستقطاب أفقيًا.

برامج قناة أبو ظبي الرياضية

برنامج الكرة الأوروبية.

برنامج الكورة الإيطالية.

كواليس الكرة.

بنفيكا في 60 دقيقة.

عالم الكرة.

ألعاب القوي.

برنامج عالم ألعاب القوي.

الرياضة حول العالم.

دوري أبطال أسيا.

إلى هنا نصل بكم إلى نهاية مقالنا حول تحديث تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد بث مباشر2023، والذي يكثر البحث عنه من قبل عشاق الكرة المستديرة، وشكلت نموذجا مهما في عالم القنوات الرياضية في الشرق الأوسط