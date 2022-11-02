الجامعة العربية تدعم قطر بتنظيم كأس العالم وتندد بحملة "التشويش" ضدها

ندد القادة العرب في البيان الختامي لقمة الجزائر الأربعاء، بـ"حملة التشويش والتشكيك" التي تتعرض لها قطر مستضيفة كأس العالم لكرة القدم في نوفمبر الجاري.

وجاء في البيان الختامي للقمة "إعلان الجزائر" أن القادة العرب "يساندون دولة قطر التي تتأهب لاحتضان نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ويثقون ثقة تامة في قدرتها على تنظيم طبعة متميزة لهذه التظاهرة العالمية ويرفضون حملات التشويه والتشكيك المغرضة التي تطالها".

وتعرضت قطر التي حضر أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لقمة الجزائر، لانتقادات لاذعة بزعم انتهاكها لحقوق العمال المهاجرين وحقوق المثليين والنساء فضلا عن تكييف الملاعب.

وكان الشيخ تميم بن حمد، أعرب في نهاية أكتوبر عن أسفه لأن بلاده تتعرض لـ"حملة غير مسبوقة" من "الافتراءات" و"ازدواجية المعايير" بسبب استضافتها مونديال 2022 المقرر بين 20 نوفمبر الجاري و18 ديسمبر المقبل.