مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واشبيلية اليوم بث مباشر يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم سبورت 360، يتطلع جمهور كرة القدم لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد اشبيلية التي من المقرر أن تنطلق الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة والقدس، التاسعة بتوقيت العاصمة المصرية القاهرة، وذلك من مساء اليوم الأربعاء الموافق 2 نوفمبر 2022، في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا الموسم 2022-2023، على ملعب الاتحاد معقل السيتي، وستكون المباراة مجرد تحصيل حاصل، حيث لم يُحالف الحظ نادي اشبيلية في التأهل للدوري المقبل من البطولة الأوروبية، بينما احتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب المجموعات وتأهل إلى دور الـ 16.

وحتى إن كانت هذه المباراة تحصيل حاصل، فإن جمهور كرة القدم يحرص على، مشاهدة مباراة مانشستر سيتي واشبيلية اليوم بث مباشر يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي اليوم سبورت 360، إذ يحتل السيتي صدارة ترتيب المجموعة الأوروبية برصيد 11 نقطة حتى اللحظة بفارق ثلاث نقاط أمام بوروسيا دورتموند الألماني الذي يواجه كوبنهاجن هذا المساء، فيما يأمل في مواصلة المشوار نحو المركز الأول، ويرفق لكم فريق العمل في "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، شاهد ماتش السيتي ضد اشبيلية اليوم بث مباشر يوتيوب HD.

لمشاهدة المباراة بث مباشر اضغط هنا

3⃣ hours to go until we're back in more @ChampionsLeague action! ✨ #ManCity pic.twitter.com/nxAqYU2JOv

As part of our Matchday Live show tonight, we're asking you to pick your favourite City free-kick! 🎯



Tune in to see the results at half-time! 🔝 pic.twitter.com/DumOsKgkCs