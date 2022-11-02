"ماسك" يعتزم جعل "تويتر" أوثق مصدر للمعلومات

أعلن رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، الذي اشترى موقع "تويتر" مؤخرا عزمه على جعل خدمة المدونات الصغيرة المصدر الأكثر دقة للمعلومات في العالم.

ماسك يعرب عن رغبته في جعل السلطات الأمريكية تحقق في عزم ماسك منح جهات سعودية وقطرية حق الوصول إلى معلومات سرية في تويتر

ويعود سبب تصريح رجل الأعمال الأمريكي إبى تغريدة لأحد المستخدمين الذين نشروا شاشة من رسالة البيت الأبيض، مصحوبة بتوضيح للحقائق.

أجاب ماسك المستخدم: "هدفنا هو جعل "تويتر" المصدر الأكثر دقة للمعلومات على وجه الأرض، بغض النظر عن الانتماء السياسي".

وتولى ماسك إدارة شركة "تويتر" بعد الاستحواذ عليها في صفقة ضخمة، تقدر قيمتها بنحو 44 مليار دولار.