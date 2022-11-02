بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد سيلتك بدوري الأبطال

يستعد ريال مدريد لاستقبال فريق سيلتك ضمن المواجهات الختامية للدور الثاني "الإياب" في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي تنطلق مساء اليوم الأربعاء الموافق 2 نوفمبر 2022.

ويفتح ملعب سانتياغو برنابيو أبوابه لاستقبال المواجهة، إذ يقدم ريال مدريد منذ بداية الموسم على صعيد المسابقة الأوروبية مستوى عالٍ ونتائج إيجابية.

وتعرض الملكي ريال لأول هزيمة أوروبية على يد لايبزيغ الألماني الجولة الماضية بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ونجح ريال مدريد بالتأهل للدور القادم من مسابقة دوري الأبطال، وسيدخل مواجهة سيلتك لتعويض خسارة الجولة الماضية وحصد النقاط الثلاثة، كما يريد تكرار الفوز على سيلتك كما فعل في الدور الأول "الذهاب" عندما فاز بثلاثية نظيفة.

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