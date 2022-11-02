وفاة شاب متأثراً بجروحه في حادث طرق ببلدة بيت دجن بالداخل المحتل

توفي الشاب نعمان خير (24 عاماً) من بلدة بيت جن في منطقة الجليل الأعلى متأثراً بجروحه الخطيرة إثر تعرضه لحادث طرق قرب بلدة دير الأسد باتجاه كسرى – سميع فجر يوم الأحد الماضي.

وكان الشاب قد أحيل إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا وهو يعاني من جروح حرجة، وحاول الطاقم الطبي على مدار أيام إنقاذ حياته بيد أن جرى إقرار وفاته متأثراً بجروحه الخطيرة.

كما أسفر الحادث حينها عن إصابة شاب آخر (18 عاما) من بيت جن بجروح وصفت بأنها خطيرة آنذاك، وبحسب المستشفى فقد طرأ تحسن على حالته ووصفت بالمتوسطة والمستقرة.

ويعود حادث الطرق إلى فجر يوم الأحد الماضي، حيث نجم عن اصطدام بين شاحنة وسيارة خصوصية، ما أسفر عن إصابة مستقلي الأخيرة بجروح خطيرة.

ويستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 286 شخصا، بينهم 95 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق المختلفة منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.