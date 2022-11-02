للإطاحة برونالدو وسواريز.. دعوة للصلاة والصوم 12 ساعة في غانا

"الصوم 12 ساعة والصلاة من أجل منتخب غانا"، هكذا جاءت دعوة بعض المؤثرين في الدولة الإفريقية للشعب الغاني للصوم والصلاة من أجل دعم منتخب بلادهم قبل مونديال "قطر 2022".

وكان من بين أبرز الداعمين لهذه الفكرة، الصحفي الغاني المعروف، صديق أدامس، الذي كتب على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "أعزائي المسيحيين، نصوم ونصلي يوم الجمعة. اليوم حان دوركم للصلاة والصوم من أجل منتخب غانا".

وأضاف: "تذكروا أن الصيام من الساعة 6 صباحا حتى 6 مساء".

وقوبلت هذه الدعوة بالرفض والسخرية من البعض، حيث اعتبروا أن الشعائر الدينية لا دخل لها في كرة القدم، فيما وافق آخرون على الصوم والصلاة من أجل دعم المنتخب الغاني قبل المواجهات النارية في كأس العالم، والتي سيصطدم فيها منتخب "النجوم السوداء" بمنتخب البرتغال بقيادة كريستيانو رونالدو، وبمنتخب الأوروغواي بقيادة هدافها التاريخي لويس سواريز، إضافة إلى منتخب كوريا الجنوبية وذلك ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

وقد ذهبت دعوات دعم المنتخب الغاني بالصلوات إلى طابع رسمي، حيث أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم في بيان، أنه تم التنسيق مع أكبر كنائس العاصمة أكرا من أجل عقد صلاة جماعية في السادس من نوفمبر الجاري تهدف للتوسل للرب من أجل تقديم "النجوم السوداء" أداء جيدا في مونديال قطر.