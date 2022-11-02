الاحتلال يسلم إخطارات بوقف البناء شرق قلقيلية

سلمت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022، عدداً من المواطنين إخطارات بوقف البناء في بلدة عزون شرق قلقيلية في الضفة المحتلة.

وأفاد رئيس مجلس بلدي عزون احمد عنايا، بأن سلطات الاحتلال سلمت إخطارات وقف بناء لـ 15 منزلاً قيد الإنشاء في المنطقة الشمالية من البلدة.

وأوضح عنايا، أن تسليم الإخطارات جاء بعد البدء بتجريف أراض بالقرب من المنطقة مساء أمس.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي تسليم المواطنين بالضفة المحتلة اخطارات لوقف البناء أو هدم منازلهم بدعوى عدم الترخيص، بهدم التنغيص على حياتهم وطردهم من أراضيهم وممتلكاتهم والسيطرة عليها.