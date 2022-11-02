صلاح يعلق على النهج التكتيكي لكلوب.. ويحدد مركزه المفضل

علق النجم المصري محمد صلاح على طريقة اللعب التي اعتمد عليها مدربه في ليفربول، الألماني يورغن كلوب، أمس الثلاثاء ضد نابولي في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقاد صلاح ليفربول للفوز على نابولي بهدفين دون رد، حيث سجل المصري الهدف الأول في الدقيقة 85، إثر متابعة لكرة صدها الحارس، من رأسية للمهاجم الأوروغوياني داروين نونيز، الذي بدوره أحرز الهدف الثاني لفريقه في الوقت بدل الضائع.

وبعد أن طبق كلوب مؤخرا خطة اللعب بمهاجمين اثنين، عاد من جديد في مباراة نابولي إلى طريقته المفضلة 4-3-3، وقد نجح في ذلك.

وعن تغيير الخطط والنهج التكتيكي في مباريات ليفربول الأخيرة قال صلاح عقب مباراة نابولي التي توج فيها بجائزة أفضل لاعب، إن اختبار طريقة لعب ليفربول "ليست من عملي وإنما المدير الفني".

وأشار صلاح في تصريحات لقناة "بي.تي سبورت" إلى أنه يفضل خط هجوم من ثلاثة لاعبين، حيث يلعب ضمنه على الجانب الأيمن.

وتابع "أي مركز أشعر فيه بارتياح، أكون سعيدا به، لكنني لعبت في مركز الجناح (المهاجم) الأيمن (في خطة 4-3-3) لخمسة أو ستة أعوام، وعلي أن أقول نعم، هذا المركز هو الأفضل بالنسبة لي، لكنني لست المدير الفني".

وأكمل "المدير الفني هو من يقرر التكتيك، وأنت كلاعب يجب أن تتبع القائد".

تجدر الإشارة إلى أن ليفربول ونابولي تأهلا معا إلى الدور ثمن النهائي لدوري الأبطال.