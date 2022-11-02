سلطات الاحتلال تمدد اعتقال تسعة شبان مقدسيين

احتجزت قوات الاحتلال مساء اليوم الأربعاء عدداً من الشبان المقدسيين في بلدة سلوان، وعلى الطريق المؤدية إلى وادي الربابة في القدس المحتلة

ومددت سلطات الاحتلال اعتقال 9 شبان مقدسيين، بحجة تأجيل المحاكمة أو استكمال التحقيق على خلفية رباطهم في المسجد الأقصى المبارك، والتصدي لاقتحامات الاحتلال.

وأفادت مصادر مقدسية أن الاحتلال نقل الفتى أمين محمد عبيسان والشاب محمد نضال العباسي من بلدة سلوان إلى مركز تحقيق المسكوبية، مع تمديد اعتقالهما حتى يوم الجمعة القادم.

واعتقل عبيسان والعباسي بعد اقتحام منزلي عائلتيهما في سلوان صباح اليوم والعبث بمحتوياتها وتخريبها.

كما أجلت سلطات الاحتلال محاكمة الشابين المقدسيين محمد ونصر الله الأعور من بلدة سلوان حتى الــ 16 من الشهر الحالي.

وطالت حملة تمديد الاعتقال التي أصدرتها محكمة الاحتلال كلاً من شادي أبو سنينة وأيمن غوشة حتى يوم غد، فيما أجلت محاكمة الشاب محمد شريفة حتى يوم الجمعة وجميعهم من البلدة القديمة.

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم الشاب محمد خليل محمود عقب اقتحام منزل عائلته في بلدة العيساوية شرق القدس.

وكانت سلطات الاحتلال قد مددت الاعتقال الاداري للأسير المقدسي محمد عبيدات (43 عام) من جبل المكبر للمرة الرابعة على التوالي، لمدة أربعة شهر.

وسبق أن اعتقل عبيدات عدة مرات وأمضى قرابة ستة عشر عاما داخل قلاع الأسر.

وتستهدف قوات الاحتلال وخاصة الفتية والشباب بالاعتقال والإبعاد والحبس المنزلي لثنيهم عن الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والرباط فيه والتصدي لاقتحامات البلدات والأحياء المقدسية.