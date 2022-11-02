الجيش المصري يعلن انضمام سلاح جديد إلى قواته

كشفت القوات المسلحة المصرية عن وصول غواصة (S-44) من طراز (209 / 1400) ألمانية الصنع قادمة من ميناء "كيل" بدولة ألمانيا بعد أن أبحرت بطاقمها المصري.

وذكرت القوات المسلحة المصرية أن إنضمام الغواصة (S-44) يمثل تعزيزا لقدرات القوات البحرية المصرية القتالية والحفاظ على مقدرات مصر الإقتصادية بالبحرين المتوسط والأحمر وتأمين قناة السويس.

وتمتاز الفرقاطة متعددة المهام الجديدة بالقدرة على الإبحار لمسافة (6800) ميل بحري، وتصل سرعتها القصوى إلى (28) عقدة، ويبلغ طولها الكلي (121.6) متر، وتصل إزاحتها إلى (3931) طنًّا، وتتمتع بالعديد من الخصائص التقنية ومنظومات التسليح الحديثة التي تمكنها من تنفيذ جميع المهام القتالية بالبحر وقت السلم والحرب، وكذا مكافحة التهديدات المختلفة البحرية (سطحية- جوية- تحت السطح)، ومكافحة عمليات التهريب والهجرة غير الشرعية، وتأمين مصادر الثروات الطبيعية المختلفة للدولة بالبحر، مما يجعلها بمثابة إضافة تكنولوجية هائلة لإمكانات القوات البحرية ودعم قدرتها على حماية الأمن القومي المصري.

كما تمتاز الفرقاطة (العزيز) بالقدرة على تأمين خطوط الملاحة البحرية الحليفة مع تأمين السفن التجارية المارة بها، وتنفيذ عمليات الدعم الإنساني بالمناطق المنكوبة، وتم إعداد وتأهيل الأطقم التخصصية والفنية العاملة على الفرقاطة الجديدة في توقيت قياسي، وفقًا لبرنامج متزامن تم تنفيذه

من جانبه، أكد قائد القوات البحرية المصرية الفريق أحمد خالد، أن القوات البحرية تواصل سعيها لامتلاك أحدث نظم التسليح البحري لحماية سواحل مصر ومصالحها الاقتصادية.

وشهدت سواحل مدينة الإسكندرية قيام القوات البحرية بعرض بحري ضم أكثر من خمسين وحدة بحرية مختلفة من غواصات وحاملات وفرقاطات ولنشات متعددة الحمولات والمهام، وذلك احتفالا بوصول الغواصة (S-44).