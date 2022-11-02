الميناوي: المطلوب في خوض الصراع مع الاحتلال حضور الوعي والمسؤولية الوطنية

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عبد العزيز الميناوي، اليوم الأربعاء، أن وعد بلفور مثَّل لحظةً تاريخية انتقلت فيها الحركة الصهيونية نحو هدفها العميق وهو الوصول إلى بيت المقدس وبناء الهيكل المزعوم.

وفي الذكرى السنوية الخامسة بعد المائة لوعد بلفور المشؤوم، قال مسؤول الدائرة الثقافية، الميناوي، في تصريح صحفي، إن "إنشاء (إسرائيل) في منطقة المشرق العربي جاء تتويجاً لشعارات وأهداف، بمعنى آخر البحث عن الدور والشاهد على الناس بديلاً عن الإسلام والمسلمين، وتجسيد شعارات "شعب الله المختار"، الأرض المقدسة والمباركة".

وأضاف "يجب علينا أن نستمر في خوض الصراع بوعي ومسؤولية ومنطلق ومنظور قرآني، وأن يكون دوماً ماثلاً في أذهاننا دخول المسجد الأقصى المبارك كما دخله أجدادنا".