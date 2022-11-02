تشكيل الأهلي المتوقع أمام الداخلية الليلة

استقر مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على التشكيل الذي سيخوض به الفريق الأحمر مباراته ضد الداخلية في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، مساء اليوم الأربعاء.

ويغيب عن الأهلي في هذه المباراة طاهر محمد طاهر للإيقاف وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد عبد المنعم وعلي معلول للإصابة.

ويتوقع أن يبدأ الأهلي مباراته ضد الداخلية بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمود متولي وأكرم توفيق.

وسط الملعب: حمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة (أو محمد فخري)، وبرونو سافيو.

الهجوم: أحمد عبد القادر وشادي حسين وكريم فؤاد (أو بيرسي تاو).

ويحتل الأهلي المركز الرابع برصيد 6 نقاط جمعها من الجولتين الماضيتين بينما يتواجد الداخلية في المركز 14 برصيد نقطة واحدة.

وكان الأهلي استهل الدوري بالفوز على الإسماعيلي 1-0، ثم هزم أسوان في الجولة الثانية بالنتيجة ذاتها.

أما الداخلية الصاعد للممتاز هذا الموسم فبدأ المسابقة بالتعادل مع طلائع الجيش ثم خسر من الاتحاد السكندري 0-2.