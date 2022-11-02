مخابرات السلطة تعتقل أحد كوادر الجهاد في بيت لحم

أقدم جهاز المخابرات العامة التابع للسلطة الفلسطينية على اعتقال المحرر محمد عمر زيادة (27 عامًا) أحد كوادر الجهاد الإسلامي في محافظة بيت لحم، عقب استدعائه للمقابلة.



وأفادت مصادر عائلية، أن مخابرات السلطة قامت باعتقال المحرر محمد زيادة بعد توجيه بلاغ استدعاء لمخابراتها، دون الكشف عن أسباب وتفاصيل الاستدعاء والاعتقال.

والمحرر زيادة هو أسير سابق أمضى 9 شهور في سجون الاحتلال، كما أن والده أسير محرر، وشقيقه الأسير مهدي والمعتقل لدى الاحتلال منذ تاريخ 13-9-2019م، بتهمة الانتماء لحركة الجهاد الإسلامي.

الجدير بالذكر أن أجهزة أمن السلطة تواصل حملة اعتقال وملاحقة كوادر المقاومة وحركة الجهاد الإسلامي في محافظات الضفة، دون الكشف عن مصيرهم أو الاستجابة لمطالب الإفراج عنهم.